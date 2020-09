Mesh-wifi van de providers

Heb je traag wifi op bepaalde plekken in huis? Dan is de wifizender in de modem mogelijk niet krachtig genoeg. Bij veel providers kun je moderne ‘mesh’-wifi-zenders bijbestellen, voor een compleet dekkend wifi-netwerk. We vergelijken het aanbod.

Bij steeds meer providers kun je krachtige wifi-uitbreidingssets bestellen. Het gaat om een nieuwe generatie ‘mesh’-wifi-zenders. Je kunt ze kopen of huren.

Wat is mesh wifi?

De mesh-techniek houdt in dat je meerdere wifi-zenders verspreid door de woning plaatst. Ze vormen samen één draadloos netwerk om elk wifi-apparaat in huis een optimale verbinding te geven. De mesh-techniek pakt in de praktijk vaak goed uit.

Mesh-wifi aanbod per provider

Hieronder vergelijken we het mesh-wifi aanbod van enkele providers. Houd er rekening mee dat de genoemde internetsnelheidsmetingen niet zijn gedaan in een lab maar bij consumenten thuis met wisselende typen internetabonnementen. Zie de snelheden als een indicatie van wat zeker haalbaar is.

Tip: Voordat je geld uitgeeft aan een van de onderstaande apparaten, kun je ook de gratis ‘wifi-service’ van je provider proberen. Hierbij helpt de klantenservice met het optimaliseren van de wifi via het modem.