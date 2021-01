Woordenboek

Wifi-homeplug

Een homeplug (ook wel stroomnetadapter of powerline-adapter genoemd) is een adapter die door homeplugtechnologie een netwerkverbinding legt via het elektriciteitsnet in huis, met gelijksoortige adapters.

Een wifi-homeplug kan afhankelijk van de gebruikte technologie 1 of meerdere wifi-punten toevoegen. Ideaal gezien op plekken waar de wifi-ontvangst slecht of niet aanwezig is.