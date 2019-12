XS4All biedt draadloos internet bij dode lijn

De ServicePlus-klant krijgt een usbstick voor draadloos internet via UMTS (3G) mobiel internet. De stick kan direct in de FRITZ!Box 7340 draadloze modem (wireless router) worden gestoken die elke nieuwe XS4All-abonnee in bruikleen krijgt. Zo surft het complete thuisnetwerk via UMTS, als de adsl-lijn een storing heeft.

Monteur

ServicePlus voorziet bovendien in een monteur die bij problemen binnen 4 uur langskomt om de modem te vervangen door een nieuw model. Ook krijgt de ServicePlus-abonnee een licentie om 6 pc's van een beveiligingspakket te voorzien.

Actieperiode en dekking

In de actieperiode van 17 januari tot 1 april 2011 krijgen nieuwe klanten ServicePlus 12 maanden gratis (normaal €120 per jaar).

ServicePlus stopt automatisch, als je niet aangeeft het te willen verlengen. Bestaande XS4All-klanten krijgen ServicePlus niet gratis.

Het is voor geïnteresseerden wel belangrijk de uitgebreide dekkingskaart te bekijken van KPN, het moederbedrijf van XS4All dat het UMTS-netwerk in de lucht houdt. Niet in alle gebieden is draadloos internet via UMTSmogelijk.

Alternatief

ServicePlus is dus bedoeld is om een alternatief te bieden bij storingen. Opvallend genoeg meldt een onderzoek van de Consumentenbonddat XS4All juist relatief weinig met storingen te kampen heeft.

Meer informatie van XS4All over ServicePlus-actie.