XS4ALL: de beste alles-in-1-provider

Een half jaar lang gaven pannelleden maandelijks hun storingen door. Het ging daarbij om de periode mei tot en met oktober in 2014. In november gaven ze daar bovenop nog eens hun oordeel over de kwaliteit van de diensten van hun provider (internet, bellen en tv). XS4ALL is daarin de duidelijke winnaar. De provider biedt het meest kwalitatieve alles-in-één-pakket aan met daarin internet, bellen en telefonie. Daarnaast hadden klanten van XS4ALL in het afgelopen half jaar relatief weinig last van storingen.

Klanten die wel problemen hadden waren Tele2-afnemers. Bijna een derde van de klanten had daar het afgelopenhalf jaar één of meerdere problemen bij het televisiekijken. Het gaat dan om storingen als blokjes op de tv, stilstaand beeld en decoders die gereset moesten worden.

Kijken we naar het totaal plaatje van de digitale televisie aanbieders, dan zien we dezelfde verhouding: XS4ALL bovenaan, Tele2 onderaan.

Benieuwd naar de prestaties van je eigen provider of andere providers? Bekijk dan onze nieuwe meting. De resultaten vind je ook in onze Internetprovider Vergelijker.