XS4All overgestapt op F-Secure

Plannen voor de omruil waren er al een half jaar geleden, direct na een slechte score van McAfee in een test van de Consumentenbond. F-Secure - dat in het Service Center van de XS4All-website is te vinden en te downloaden - kan op maximaal 3 computers worden geïnstalleerd. Er is ook een Mac-versie van F-secure op te halen.



De omruil werd, volgens XS4All, vertraagd door de uitrol van digitale tv- en glasvezeldiensten aan de abonnees.

Het pakket van F-Secure scoort voldoende in de Virusscannertest van de Consumentenbond. Hoe goed precies is op te zoeken in de testresultaten van Virusscanners (voor leden).