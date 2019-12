ZeelandNet start wifi-netwerk eind juli

Op navraag van de Consumentenbond had ZeelandNet/Delta al eerder aangegeven de mogelijkheid van een eigen wifi-netwerk te onderzoeken. Als reden gaven ze hiervoor dat de klant altijd toegang wil tot zijn apps en internet, onafhankelijk van het apparaat dat hij gebruikt en onafhankelijk van de toegang: vast, mobiel of draadloos.

Alle modems/routers van ZeelandNet-klanten met beschikking over wifi zullen standaard open staan om te dienen als hotspot. Het zal in grote lijnen werken zoals bij Ziggo en UPC, waar klanten al langer beschikken over zogenoemde wifi-hotspots. ZeelandNet-klanten met een modem/router zonder wifi zullen zo’n apparaat in de toekomst wel krijgen zodra ze hun modem/router vervangen.

ZeelandNet/Delta begint het wifi-netwerk eind juli in Vlissingen waar een testperiode zal worden gedraaid. Het uiteindelijke doel is één groot wifi-netwerk in heel Zeeland dat in oktober klaar moet zijn. Het wifi-netwerk zal geïntegreerd worden met het bestaande netwerk van publieke wifispots in Zeeland.

Bron: ZeelandNet/Delta.