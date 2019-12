Eerste indruk|Met de Ziggo Bapp app op je smartphone kun je als Ziggo Telefonie-abonnee wereldwijd 'voordelig' bellen via wifi; tegen het vaste telefoontarief. Je betaalt via je maandelijkse factuur. Helaas kan de app geen inkomende telefoontjes naar je vaste nummer aannemen. En de tarieven zijn niet altijd zo voordelig, tenzij je al Onbeperkt bellen hebt van Ziggo.

Ziggo Bapp: review

Conclusie in het kort

De Ziggo Bapp app laat je acceptabel mobiel bellen via wifi maar is in veel scenario's niet voordeliger dan bellen via het mobielabonnement of via een andere telefonie-app. Ziggo heeft zijn vaste-telefoontarieven de laatste jaren flink opgeschroefd, dus zo voordelig zijn die niet meer!

Ziggo Bapp is voor vakantiegangers die naar Nederland bellen wel een voordelige optie. Zeker 2 keer zo goedkoop als bellen met het gewone mobielabonnement (via roaming). Maar vergelijkbare bel-apps als RingCredible en Skype zijn in binnen en buitenland bijna altijd (veel) voordeliger dan Ziggo Bapp! Ziggo brengt de belkosten in rekening op de maandfactuur; lekker makkelijk. Daar staat tegenover dat Ziggo de gebruiker (nog) geen realtime inzicht geeft in de telefoniekosten; die zie je pas op de maandfactuur.

Er is een groep consumenten die absoluut van Bapp profiteert: zij die al een Ziggo Telefonie-abonnement hebben inclusief de optie VolopBellen Altijd (€9,95 per maand). Zij kunnen tijdens vakanties via Bapp gratis bellen naar Nederlandse nummers.

De app had in de proeffase bij Ziggo de mogelijkheid om inkomende gesprekken te verwerken. In de definitieve versie die voor Ziggoklanten beschikbaar is gekomen, is de functie verdwenen. Je kunt dus alleen zélf bellen ('bappen'), naar vaste en mobiele telefoons in binnen- en buitenland.

Het is echt jammer dat de app geen inkomende telefoontjes naar je thuistelefoon kan onderscheppen. Dat zou voor sommige consumenten een unieke en handige functie zijn geweest.

Hoe komen we tot onze bevindingen?

App installeren

De Ziggo Bapp app is gratis te installeren op je telefoon (of tablet) uit de app store van Apple (iPhone) of uit Google Play (Android). De bel-app werkt, zoals gezegd, alleen als je een Ziggo telefonie-abonnement hebt, bijvoorbeeld als onderdeel van een Ziggo alles-in-een-pakket met digitale tv en internet.

Bapp-account aanmaken

Bapp werkt niet direct. Via de website van Ziggo, in je persoonlijke klantpagina (Mijn Ziggo), moet je eerst een Bapp-account aanmaken. Dat is een nieuwe optie in het Mijn Ziggo-menu. Je stelt daarbij in of je bepaalde soorten betaalnummers wilt blokkeren om te bellen (zie de afbeelding hiernaast) en via een paar muiskikken geeft de website een unieke activatiecode. Deze code vul je in in de Bapp app. Nu kun je al gaan bellen.

Bellen tegen vast tarief

Ziggo rekent bij de gesprekken via Bapp met de telefonietarieven voor Ziggo Telefonie. Voor Nederlands vaste en mobiele nummers betekent dit €0,09 per minuut. Dat is eigenlijk helemaal niet zo voordelig. Bij veel mobiele abonnementen (vooral bij simonly-budgetproviders als Hollandsnieuwe of Simyo) betaal je voor het bellen van vaste en mobiele nummers maar rond €0,05 per minuut.

Met de vergelijkbare bel-app RingCredible (die werkt met beltegoed) betaal je zelfs maar 2 cent per minuut naar vaste Nederlandse telefoons en 7 cent per minuut naar mobiele (plus een paar cent startkosten).

Over de grens

'Overal ter wereld waar u Wi-Fi heeft, belt u uw vrienden en familie heel voordelig'. Dat stelt Ziggo onder het kopje 'Op vakantie iedereen bereiken' op zijn website. Ook hier valt dat 'voordelige' soms tegen, afhankelijk waar je bent en naar welk land je belt.

Voordelig : Bel je op reis vanuit een EU-land naar een Nederlands nummer, dan is Ziggo Bapp zeker goedkoper dan je gewend bent met de mobiel via roaming op een buitenlands netwerk. Via roaming binnen de EU kost bellen maximaal €0,23 per minuut. Ziggo rekent voor Nederlandse nummers zoals gezegd maar €0,09 per minuut.

: Bel je op reis vanuit een EU-land naar een Nederlands nummer, dan is Ziggo Bapp zeker goedkoper dan je gewend bent met de mobiel via roaming op een buitenlands netwerk. Via roaming binnen de EU kost bellen maximaal €0,23 per minuut. Ziggo rekent voor Nederlandse nummers zoals gezegd maar €0,09 per minuut. Voordelig : Ziggo-klanten die al een Ziggo Telefonie-abonnement hebben inclusief de optie VolopBellen Altijd (€9,95 per maand) kunnen zelfs helemaal gratis bellen naar Nederlandse nummers. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor deze groep.

: Ziggo-klanten die al een Ziggo Telefonie-abonnement hebben inclusief de optie VolopBellen Altijd (€9,95 per maand) kunnen zelfs helemaal gratis bellen naar Nederlandse nummers. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor deze groep. Duurder : Bel je buiten Nederland, maar binnen de EU (bijvoorbeeld in Spanje), naar een niet-Nederlandse mobiel (bijvoorbeeld de mobiel van een campingbaas), dan is Ziggo weer duurder: 37 ct/minuut. Dat is duurder dan bellend via je gewone mobielabonnement die je via 'roaming' op het buitenlandse netwerk gebruikt. Dat kost maar 23 ct/minuut. Als je de Spaanse campingbaas op een vaste lijn kunt bereiken met Bapp is dat een stuk goedkoper: 9 cent per minuut.

: Bel je buiten Nederland, maar binnen de EU (bijvoorbeeld in Spanje), naar een niet-Nederlandse mobiel (bijvoorbeeld de mobiel van een campingbaas), dan is Ziggo weer duurder: 37 ct/minuut. Dat is duurder dan bellend via je gewone mobielabonnement die je via 'roaming' op het buitenlandse netwerk gebruikt. Dat kost maar 23 ct/minuut. Als je de Spaanse campingbaas op een vaste lijn kunt bereiken met Bapp is dat een stuk goedkoper: 9 cent per minuut. Wisselend: de verdere landentarieven, zeker buiten de EU, wisselen sterk, zie de Ziggo tarieflijst voor alle landen (pdf). Soms is Ziggo goedkoper, soms het gewone mobielabonnement. Check de tarieven even voor je een nummer 'gewoon' gaat bellen, of toch 'bappen'.

De eerder genoemde bel-apps Skype en RingCredible laten je in bijna alle gevallen goedkoper bellen dan Ziggo. Zie de landentarieven van Skype en die van RingCredible. Bij de landentarievenpagina van Skype voer je een land in en de klik je op de link 'Bekijk alle beltarieven voor betalen naar gebruik' (dus niet bij de kosten van een Skype-abonnement). Vaste telefoons in veel populaire bestemmingen zijn voor maar een paar cent per minuut te bellen met Skype en RingCredible!

Geen kostenoverzicht

Helaas toont de Bapp-app niet de gemaakte kosten, bijvoorbeeld in de belgeschiedenis. De app RingCredible, die ongeveer hetzelfde biedt als Ziggo Bapp, toont die kosten wel. Mijn Ziggo op de website van Ziggo toont ook geen kostenoverzicht. Echt controle over de kosten die je maakt heb je dus niet. Je ziet ze pas achteraf, op je standaard maandfactuur van Ziggo.

Kwaliteit

De gesprekskwaliteit is vergelijkbaar met andere bel-apps die je via wifi laten bellen: meestal redelijk tot goed, afhankelijk van de stabiliteit van de wifiverbinding. Af en toe is er een klein hikje en de stem klinkt iets vervormd door de compressie. Maar een gesprek is alleszins te doen.

Wat fijn is dat de app de kwaliteit van het wifisignaal dat de smartphone ontvangt realtime vertaalt in een indicatie van de te verwachten gesprekskwaliteit (zie afbeelding hiernaast). 'Gesprekskwaliteit voldoende' zegt de app bij een acceptabele wifiverbinding. Zoek dus een plekje op het terras tot je die boodschap ziet verschijnen - en voer dan pas een gesprek.

Merkwaardig

Er is nog wel iets merkwaardigs: standaard stuurt de app jouw vaste nummer mee. Dus de mensen die je belt zien een vast nummer als 070-1234567 (fictief) in hun display verschijnen.

Dat is op zich handig omdat mensen dan op hun telefoon kunnen zien wie er belt. Maar als het gesprek niet direct tot stand komt (de gebelde is even druk met iets anders), ziet de gebelde het thuisnummer in zijn overzicht van gemiste oproepen staan en gaat dat nummer terugbellen. Dat telefoontje naar het vaste telefoonnummer wordt uiteraard niet beantwoord als die persoon op vakantie is! De Ziggo Bapp app kan, zoals gezegd, geen inkomende telefoontjes voor de vaste lijn verwerken en 'ziet' die ook niet. De gebelde staat dan voor een raadsel. Die denkt mogelijk: waarom zou iemand mij bellen vanuit zijn huis en dan dagenlang niet zijn telefoon opnemen? Mensen kunnen zich nog zorgen gaan maken...

Gelukkig kun je in de app de nummerweergave (van het eigen vaste nummer) tijdelijk uitschakelen in de app (zie de afbeelding rechts). Dat is zeker aan te raden als je op vakantie bent, om misverstanden en ongerustheid te voorkomen.

De woordvoerder van Ziggo meldt dat de voicemail (...als die aan staat) op afstand kan worden beluisterd met de Ziggo-app Visual Voice Mail (voor Android), of door naar je eigen nummer te bellen met Bapp, om de ingesproken boodschappen te beluisteren en bellers alsnog te woord te staan.

Ziggo Bapp: wat is het

De Ziggo Bapp app is een telefonie-app voor je smartphone en tablet, waarmee je, volgens Ziggo, voordelig kunt bellen met vaste en mobiele nummers in binnen en buitenland.

Belangrijke eigenschappen van Ziggo Bapp:

Ziggo rekent bij telefoongesprekken met de Bapp app met de telefonietarieven voor Ziggo Telefonie (vaste telefonie; zeg maar: je huistelefoon).

De gemaakte belkosten met de app worden opgevoerd op de maandelijkse factuur van Ziggo (de factuur voor alle Ziggo-diensten tezamen).

De Ziggo Bapp app functioneert alleen als je al een abonnement hebt op Ziggo Telefonie.

De Ziggo Bapp app is er voor iOS (iPhone en iPad) en Android-telefoons en -tablets.

Ziggo waarschuwt dat bij installatie op een tablet het noodnummer 112 niet bereikbaar is.

Laat de Ziggo Bapp app je handig en voordelig bellen? Lees de review van Ziggo Bapp.