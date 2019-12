Ziggo en Vodafone mogen samen verder

Sinds 16 februari weten we dat Ziggo en Vodafone willen samengaan in een joint venture. Op 3 augustus, eerder dan verwacht, geeft de Europese Commissie groen licht op voorwaarde dat Vodafone zijn activiteiten op het vaste netwerk afstoot. We willen je zo goed mogelijk informeren over het samengaan van de 2 partijen. Wat weten we nu en wat vinden wij van het samengaan?

Per wanneer willen Ziggo en Vodafone samengaan?

Precieze data zijn nog niet bekend. De Europese Commissie heeft op 3 augustus in ieder geval groen licht gegeven voor de joint venture. Veranderingen voor klanten zullen hoogstwaarschijnlijk niet voor het einde van het jaar plaatsvinden.

Ziggo of Vodafone?

Beide partijen hebben toegezegd samen te willen gaan werken. Het zou dus ook nog kunnen dat ze beide eigen diensten, onder eigen naam blijven aanbieden. Ziggo biedt momenteel naast vast internet, bellen en tv ook mobiele telefonie aan, maar is daarin een kleine speler. Vodafone is momenteel juist groot in mobiele telefonie en klein in vast internet en tv thuis. De Europese Commissie heeft bedongen dat Vodafone zijn activiteiten op het vaste netwerk (vast internet, bellen en tv) verkoopt. Wie die koper is of wordt, is nog niet bekend.

Mag ik opzeggen of overstappen?

Het is allemaal nog koffiedik kijken. Nu de joint venture is goedgekeurd is de verwachting dat de partijen met nieuwe abonnementen e.d. zullen komen. Je wordt daarvan op de hoogte gesteld via brief of e-mail. Je bent niet verplicht om over te stappen als jouw huidige abonnement nog blijft bestaan. Zijn er wel degelijk grote (negatieve) veranderingen, dan hoort er in de brief ook te staan dat je kosteloos mag opzeggen. We denken niet dat dit alles voor eind 2016 zal gebeuren.

Overstappen kun je als je buiten contractperiode bent sowieso (met meestal een opzegtermijn van 1 maand).

Wat vindt de Consumentenbond?

In een brief aan de Europese Commissie heeft de Consumentenbond zijn visie rondom de samenwerking van Ziggo en Vodafone uiteengezet. De Consumentenbond vreest dat er op de lange termijn te weinig concurrentie op de telecommarkt overblijft. Lees hier het nieuwsbericht over de zorgen over samenwerking Ziggo-Vodafone.

Verder weten we uit ervaring met bijvoorbeeld de UPC-Ziggo integratie dat dingen flink mis kunnen gaan. Door nieuwe pakketten en het samengaan van afdelingen zagen we een flinke stijging in het aantal klachten.

Wat gaat de Consumentenbond doen?

De Consumentenbond blijft pleiten voor het openstellen van de netwerken.

Ook houden we nauwlettend de stappen van de providers en de gevolgen voor de consumenten in de gaten en publiceren we hierover. Als er meer concrete plannen bekend zijn, zullen we ook regelmatig contact onderhouden met Ziggo en/of Vodafone.

Vertel het ons

Wij zijn benieuwd of jij kiest voor een alles-in-1-pakket van vast internet, bellen, tv én mobiele telefonie. Deel je ervaringen en ideeën op de Community.

