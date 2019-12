Ziggo: veranderingen per 1 april

Het samengaan van Ziggo en UPC gaat gepaard met een aantal wijzigingen. Ze gaan in per 1 april. Hieronder vatten we de belangrijkste aanpassingen in het kort samen. Op deze pagina staat een uitgebreider overzicht.

Zender- en prijswijziging UPC-abonnementen

Sommige zenders en kanalen wijzigen (enkele zenders verdwijnen, andere gaan van het Starter- naar het Royaalpakket)

De maandelijkse prijs voor een extra CI+-module naast een ontvanger gaat met €2 omlaag naar €2 per maand.

Starter en Royaal-klanten Programma Gemist gaat voor 7 dagen.

Merknaam UPC wordt Ziggo

De merknaam UPC verdwijnt, Horizon wordt uitgerold.

Ziggo wijzigt zenderaanbod

Onder meer de Italiaanse zender Rai Uno en France 2 komen te vervallen.

Van koop naar huur

Ziggo klanten kunnen een digitale ontvanger en CI+kaart huren (net als bij UPC). Klanten kunnen hun digitale ontvanger blijven gebruiken totdat deze stuk gaat. Met een koopontvanger betaal je lagere abonnementskosten. Een losse smartcard bestellen kan vanaf 1 april niet meer.

Sneller internet voor alles-in-1-plus en Extra

Bij het alles-in-1-Plus pakket gaat de downloadsnelheid van 90Mbit/s naar 120Mbit/s. Bij Alles-in-1 Extra is het nu 180Mbit/s en wordt het 200 Mbit/s.

Update: aantal problemen bij netwerkaanpassingen

Sinds 5 januari worden de netwerken van Ziggo en UPC samengevoegd. Bij alle Ziggo klanten gaat op een gegeven moment het beeld op zwart. Het omzetten van de zenders lijkt tot nu toe goed te verlopen. Wel zijn er wat klachten over slechte beeldkwaliteit; strepen en blokken op het scherm of een wegvallend tv-signaal. Neem voor klachten altijd eerst contact op met Ziggo. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen, laat ze horen op onze community.