Probleemloos ‘downgraden’ bij Ziggo en €120 besparen

Nieuws|Ziggo verhoogt per 1 mei de snelheden van zijn internetabonnementen. De meeste klanten met een snel abonnement kunnen probleemloos 'downgraden' naar een lagere snelheid en daarmee €120 per jaar besparen.

Heb je van Ziggo een Alles-in-1 Plus (Z2) of een Alles-in-1 Extra (Z3) abonnement, dan heb je al hoge download- en uploadsnelheden. Maar per 1 mei worden die snelheden nóg hoger.

Huidige snelheid Nieuwe snelheid vanaf 1 mei Downstream Upstream Downstream Upstream Z1 20 Mbit/s 2 Mbit/s 30 Mbit/s 3 Mbit/s Alles-in-1 Basis (€44,95 p/m) 20 Mbit/s 2 Mbit/s 30 Mbit/s 3 Mbit/s Z2 60 Mbit/s 6 Mbit/s 90 Mbit/s 9 Mbit/s Alles-in-1 Plus (€54,95 p/m) 60 Mbit/s 6 Mbit/s 90 Mbit/s 9 Mbit/s Z3 150 Mbit/s 15 Mbit/s 180 Mbit/s 18 Mbit/s Alles-in-1 Extra (€64,95 p/m) 150 Mbit/s 15 Mbit/s 180 Mbit/s 18 Mbit/s Office Basis ZZ3 150 Mbit/s 15 Mbit/s 200 Mbit/s 20 Mbit/s

(Bron tabel: persbericht Ziggo)

In totaal krijgen bijna 1,9 miljoen klanten substantieel meer bandbreedte, stelt het persbericht van Ziggo. De prijzen van de internetabonnementen blijven ongewijzigd, meldt Ziggo erbij.

Bespaarkans

Wie de snelheden bekijkt als Ziggo-klant met al een sneller abonnement (Alles-in-1 Plus / Z2 of Alles-in-1 Extra / Z3), kan zich afvragen: heb ik die nóg hogere snelheden wel nodig? Combineer dat met de vrijheid als Ziggo-klant om (na het eerste jaar van je abonnement) je snelheid te 'downgraden' naar een goedkoper (minder snel) abonnement en er ontstaat een stevige bespaarkans!

De consument heeft bij normaal internetgebruik aan 20 Mbit/s voldoende, volgens onze vuistregels. Het traagste abonnement bij Ziggo is per 1 mei al 30 Mbit/s en dat is voor de meeste huishoudens al voldoende snel. Alleen stevige 'downloaders' zullen baat hebben bij een nóg sneller abonnement.

Je snelheid aanpassen via de klantomgeving van Ziggo (Mijn Ziggo) kan 1x per maand, en dat altijd de 1e van de maand. Wie dus nu op 1 april zijn snelheid verlaagt van 'Plus' naar 'Basis' betaalt €10 minder per maand, op jaarbasis een besparing van €120! En nee: dit is geen 1-aprilgrap.

Wie internet na zijn aanpassing toch te traag vindt, kan de volgende maand de snelheid via Mijn Ziggo weer omhoog aanpassen ('upgraden'). Het is heel fijn dat Ziggo klanten de vrijheid geeft hun optimale snelheid zelf te bepalen.

Resetten modems

Vanaf 1 mei start Ziggo met het op afstand resetten van de modems, waarna abonnees automatisch de nieuwe snelheden hebben. Dit proces duurt in totaal 8 weken, meldt Ziggo. Klanten die vanaf 1 mei zelf hun modem resetten hebben vanaf dat moment ook de nieuwe snelheden.