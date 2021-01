Ziggo Wifibooster via internetkabel (Ziggo-C7)

Eerste indruk|Op zolder geen internet? Een draadloos signaal, zoals je eigen wifinetwerk, heeft een beperkt bereik. Het reikt minder ver als je bijvoorbeeld dikke muren en plafonds met bewapening in huis hebt. Je kunt dit probleem op allerlei manieren verhelpen. Ziggo claimt dat zijn wifibooster via internetkabel een goede oplossing is die bovendien eenvoudig is te installeren. Wij probeerden hem uit.

Update 29 juli 2020

Ziggo meldt via e-mail aan haar klanten dat er dankzij een goede samenwerking met beveilingsexperts een kwetsbaarheid in de Ziggo Wifibooster C7 is ontdekt. Om geen slachtoffer van deze kwetsbaarheid te worden raadt de provider gebruikers aan om het standaard wachtwoord van de C7 te wijzigen. De C7 is volgens Ziggo weer veilig zodra het wachtwoord is aangepast.

Heb je hulp nodig voor het wijzigen van het wachtwoord? Volg dan Ziggo's stappenplan of bezoek de door Ziggo aangemaakte discussie op hun site.

Update 20 september 2018

Vanaf vandaag is het mogelijk om de Ziggo Wifibooster via internetkabel (zoals Ziggo het apparaat tegenwoordig noemt) te huren bij Ziggo. Dit kost slechts €1 per maand, wat Ziggo maandelijks bij je abonnement optelt. Daarnaast blijft de optie om de Wifibooster te kopen voor €59, wat overeenkomt met bijna 5 jaar huren.

Ziggo Wifibooster via internetkabel

Met de Ziggo C7 kun je het bereik van je wifinetwerk uitbreiden. Dit doe je door letterlijk een extra wifipunt op de locatie te plaatsen waar je huidige wifinetwerk tekortschiet. Hiervoor moet je een netwerkkabel trekken. Op dit klusje na is de installatie van Ziggo's C7 eenvoudig. Hier komt de gunstige prijs nog bij waardoor het extra wifipunt van Ziggo zeker het overwegen waard is voor Ziggo-abonnees die ontevreden zijn over hun wifinetwerk. Voor de gevorderde gebruiker die echt alles wil finetunen biedt de Ziggo C7 te weinig instelopties.

Wifibereik in huis

Op de begane grond werkt wifi perfect, maar zodra je op de eerste verdieping komt, loopt het allemaal een stuk stroperiger en op zolder geeft het wifi-icoontje van je smartphone nog maar 1 streepje. Klinkt het bekend? Ziggo biedt zijn abonnees een oplossing in de vorm van de Ziggo C7.

Alleen voor Ziggo-abonnees

De Ziggo C7 is de Ziggo-versie van de TP-Link Archer C7. De TP-Link Archer C7 is alweer wat jaartjes oud, maar in 2013 tot midden 2014 was het één van de beste routers uit onze routertest. In 2016 is het nog altijd een prima router, maar er zijn ook zat (nog) betere op de markt gekomen. De Ziggo C7 verschilt niet alleen in naam van de Archer C7. Hij draait nu op andere firmware die ervoor zorgt dat de C7 enkel is in te zetten als extra wifipunt (access point). Ook zijn er mogelijkheden verwijderd, zo zitten er usb-poorten op, maar deze zijn onklaar gemaakt. Ziggo vraagt €59 voor de C7 en dat is niet duur voor een AC1750-model.

Appeltje eitje?

Onze bestelling was enigszins vertraagd, maar normaal gesproken krijg je binnen enkele werkdagen na de bestelling een grote oranje Ziggo-doos thuis afgeleverd. In de doos zit naast het access point ook:

de stroomnetadapter

handleiding

15 meter lange netwerkkabel

Je kunt de C7 al gebruiken als je hem via de meegeleverde netwerkkabel aansluit op de eerste (meestal gele) lan-poort van je wifi-modem, de andere kant van de kabel steek je in de blauwe internetpoort van je C7. De netwerkkabel geeft de meeste bandbreedte en is veel stabieler vergeleken met wifi-oplossingen, zoals wifi-homeplugs en repeaters. Nadat je de C7 aanzet, kun je inloggen met behulp van de gegevens die op de sticker aan de onderkant staan.

Het is natuurlijk veel netter als je de netwerkkabel wegwerkt. Dat wegwerken van de netwerkkabel zal sommige mensen afschrikken, maar als het enigszins mogelijk is dan is dit wel een aanrader. Om het wifiprobleem definitief op te lossen is het ook van belang om de C7 op de juiste plek te installeren. Dit wordt duidelijk uitgelegd in de meegeleverde handleiding.

Zelf configureren en updaten

De instellingen die je zelf kunt wijzigen zijn beperkt. Door via je browser naar http://ziggo-ap te gaan kun je de standaard netwerknamen en bijbehorende wachtwoorden wijzigen. Ziggo geeft je zelfs wachtwoordadvies op basis van het door jou ingestelde wachtwoord. Een wachtwoord dat te simpel is wordt 'Not Sufficient' genoemd. Je kunt het advies overigens wel negeren en toch een simpel wachtwoord instellen.

Naast enkele andere instellingen kun je de software (firmware) van de C7 updaten en dat is ook sterk aan te raden. Als de software is verouderd, dan werkt het wifipunt volgens Ziggo niet altijd even goed samen met veelgebruikte modems, zoals de Technicolor TC7200, Ubee EVW3226, Thomson TWG850 en TWG870. Voor het updaten van het Ziggo C7 moet je een bestand downloaden bij Ziggo dat je vervolgens importeert in de webinterface van de C7. Dat had wat ons betreft een eenvoudiger automatisch proces moeten zijn, zoals bij de modems van Ziggo wel het geval is.

De praktijk

We gebruikten de Ziggo Wifibooster enkele weken en dit ging zonder problemen. We merkten in ieder geval weinig verschil met de Asus-router, die we normaal gesproken als access point gebruiken én waarover we tevreden zijn. De booster liep nooit vast en het wifibereik was goed. Op 5 meter afstand was de volledige beschikbare bandbreedte van ons test-internetabonnement te behalen, deze is 200 Mbps down en 20 Mbps up. De snelheid nam wel duidelijk af bij een grotere afstand. En zodra het signaal door muren of vloeren werd belemmerd, daalde de snelheid sterk. Downloaden ging nog altijd met 20 tot maximaal 40 Mbps. Dat toont maar weer aan dat een goede plaatsing van een wifipunt van groot belang is.

Specificaties Ziggo Wifibooster via internetkabel

Klasse: AC1750

Klasse: Bandbreedte : 450 Mbps 2,4 GHz + 1300 Mbps 5 GHz

: 450 Mbps 2,4 GHz + 1300 Mbps 5 GHz Wifibanden: Dual-band 802.11ac

Beveiligingstype: WPA, WPA2

Firmware-versie : 1.1 (na update)

: 1.1 (na update) Hardware-versie: Extra wifipunt Ziggo C7 V2

Aangepaste versie van de TP-Link Archer C7

