Advies behandeling brandwonden aangescherpt

Kinderen kunnen brandwonden oplopen door vuur, maar ook door contact met hete vloeistoffen of hete oppervlakken. Ouders weten vaak wel dat ze direct moeten koelen, maar niet dat kleding ook gelijk verwijderd moet worden. Het is belangrijk kleding te verwijderen omdat je door de kleding de precieze locatie van de wond niet kan zien en omdat kleding of een luier de warmte langer vasthoudt.

Eerste Hulp-regels 2018

De wijziging van de Eerste Hulp-regels aan de nieuwste inzichten heeft geleid tot de volgende regels:

Koel de brandwond 10 minuten met lauw zachtstromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier! Voorkom dat het lichaam teveel afkoelt. Koel alleen de wond! Bedek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek. Plastic huishoudfolie is vaak makkelijk beschikbaar, plakt niet aan de wond en het verlicht de pijn enigszins. Smeer niets op de brandwond. Houd het slachtoffer warm met een deken. Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel. Vervoer het brandwondenslachtoffer, indien mogelijk, zittend.

Waren de oude regels verkeerd?

Nee, maar met de nieuwe regels kan er betere hulp gegeven worden in de eerste fase en daarmee een betere kans op herstel.

Wat moet eerst: kleding en luier uit of koelen?

Bijvoorkeur tegelijk: dus zet het slachtoffer onder de douche en trek daar de kleding uit. Mocht dat niet kunnen dan gaat koelen voor en trek dan zo snel mogelijk de kleding uit.

Als ik kleding uittrek, trek ik dan de huid niet kapot?

Altijd de kleding verwijderen, ook als je twijfelt. En verwijder kleding ook bij vuurverbranding. Alleen als kleding echt is vastgesmolten, en dat komt echt heel weinig voor, laat het dan zitten en knip de kleding erom heen weg. Kleding, sieraden en de luier houden warmte vast, waardoor de verbranding verder gaat. Bovendien zorgt kleding ervoor dat je niet weet waar de brandwonden precies zitten en waar je dus moet koelen.

Zoek je tips over hoe te handelen bij andere ongevallen? Dan adviseren wij de EHBO-app Rode Kruis en de Gifwijzer.

Bron: Brandwondenzorg Nederland

