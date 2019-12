Hoe behandel je een wespensteek? En wat moet je doen als je kind zich verslikt in een stukje speelgoed? Je kennis over EHBO bij baby's en kinderen kun je op verschillende manieren bijspijkeren. We namen het cursusaanbod onder de loep.

EHBO-organisaties

Twee bekende organisaties rondom Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) zijn het Oranje Kruis en het Rode Kruis. De kernactiviteiten van deze organisaties zijn verschillend.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis is een opleider en certificerende organisatie in één. Het Rode Kruis ontwikkelt lesplannen en protocollen en bewaakt de certificering van de cursisten. Via het Rode Kruis zelf en via andere organisaties kun je deze EHBO-cursussen volgen. Op de website van het Rode Kruis vind je een overzicht van alle aanbieders.

Het Rode Kruis biedt verschillende gecertificeerde kinder-EHBO-cursussen:

Online en klassikaal : de cursus EHBO bij baby’s en kinderen leert je alle vaardigheden die je nodig hebt voor eerste hulp aan baby’s en kinderen, inclusief reanimeren en AED-gebruik. Na de online modules (studieduur is 4-6 uur) volg je een klassikale les van 4 uur. Het klassikale gedeelte volg je op locatie van het Rode Kruis of bij een andere organisator. Je ontvangt een certificaat bij goede afronding.

: de cursus EHBO bij baby’s en kinderen leert je alle vaardigheden die je nodig hebt voor eerste hulp aan baby’s en kinderen, inclusief reanimeren en AED-gebruik. Na de online modules (studieduur is 4-6 uur) volg je een klassikale les van 4 uur. Het klassikale gedeelte volg je op locatie van het Rode Kruis of bij een andere organisator. Je ontvangt een certificaat bij goede afronding. Alleen klassikaal: het Rode Kruis biedt ook een volledig klassikale EHBO-cursus bij baby's en kinderen aan en een volledig klassikale cursus reanimatie bij baby's en kinderen. Ook bij deze cursussen ontvang je een certificaat bij goed gevolg.

Certificaat bij reanimeren

Na succesvol afronden van een EHBO-cursus inclusief reanimeren en uitleg over een Automatische Externe Defibrillator (AED) ontvang je daarvan een certificaat. Een AED is een draagbaar apparaat waarmee je, door het geven van een elektrische schok, het hartritme bij iemand met een hartstilstand kan herstellen.

Zit reanimeren en AED-gebruik niet in de cursus? Dan ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Kortere EHBO-cursus

Het Rode Kruis biedt ook een online cursus en verkorte workshop EHBO bij baby’s en kinderen aan. Met deze trainingen wil het Rode Kruis EHBO toegankelijker maken, wat natuurlijk positief is. Over het algemeen investeer je 4 uur minder aan de EHBO-cursus. Nadeel van de onderstaande trainingen is dat reanimatie en uitleg over AED niet zijn inbegrepen.

Online via Kruidvat: samen met Kruidvat ontwikkelde het Rode Kruis de 3 uur durende online cursus EHBO Baby & Kind. Met video’s en interactieve kennistoetsen leer je EHBO te verlenen aan baby’s en kinderen.

samen met Kruidvat ontwikkelde het Rode Kruis de 3 uur durende online cursus EHBO Baby & Kind. Met video’s en interactieve kennistoetsen leer je EHBO te verlenen aan baby’s en kinderen. Korte workshop: in de workshop EHBO aan baby’s en kinderen komen de 7 meest voorkomende ongevallen bij kinderen en baby’s aan bod.

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van EHBO. Het Oranje Kruis is zelf geen opleider, maar zorgt wel voor het examineren en certificeren van de cursisten. Ruim 3800 opleidingsinstituten verzorgen de EHBO-cursussen. Na het volgen van een cursus bij een van deze opleidingsinstituten ontvang je een certificaat van het Oranje Kruis.

Cursuskiezer

Door het hele land zijn er EHBO-cursussen gericht op baby’s en kinderen te volgen. De cursuskiezer van het Oranje Kruis geeft een overzicht van de cursussen bij jou in de buurt. De prijzen van deze EHBO-cursussen liggen tussen de €65 en €150. De tijdsinvestering varieert van 8 tot 12 uur. Per opleider verschilt het of je een online gedeelte combineert met een klassikaal gedeelte of dat je alleen klassikale training volgt. Met de cursus ben je voorbereid op de meest voorkomende ongelukken. Ook oefen je reanimatie, AED-gebruik en hoe te handelen bij bewusteloosheid, verslikking en verstikking.

Een grote aanbieder van EHBO-cursussen is Eerste Hulp Groep. Bij deze organisatie volg je een cursus kinder-EHBO van 4 tot 6 uur online plus 4 uur praktijk.

Videoreeks met EHBO-tips

Het Oranje Kruis maakte samen met Ouders van Nu een twaalftal video’s met EHBO-tips. De video’s zijn geen vervangers van een EBHO-cursus, maar wel leerzaam om kennis te maken met EHBO.

IKK-proof

Als je op websites van de EHBO-aanbieders kijkt, is er vaak iets te lezen over de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK). Sinds 1 januari 2018 moet in elke kinderopvangvoorziening tijdens openingsuren een medewerker met een geldig kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn. Voor gastouders is een geldig en erkend EHBO-certificaat al sinds 2015 verplicht. In het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat welke certificaten voldoen aan de IKK-verplichting. De certificaten van het Rode Kruis en Oranje Kruis zijn beide ‘IKK-proof’.

Boeken over EHBO bij kinderen

Liever alleen wat lezen over eerste hulp bij kinderen? Enkele boekentips zijn:

Extra tips

Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO-cursus vanuit een aanvullende verzekering. Bekijk of dit bij jouw verzekeraar het geval is.

Behaal je het certificaat Eerste Hulp aan kinderen bij een organisatie die is aangesloten bij het Rode Kruis of het Oranje Kruis? Dan ben je meteen verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer je eerste hulp verleende.

Veel opleiders

Er zijn veel opleiders voor EHBO bij baby’s en kinderen op de markt. Met een cursus gecertificeerd door het Oranje of Rode Kruis zit je altijd goed. Reanimeren en AED-gebruik leer je alleen tijdens een klassikale cursus. Vanzelfsprekend zijn deze EHBO-cursussen duurder en tijdrovender, maar je EHBO-kennis is dan wel compleet.

