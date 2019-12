Hoofdluis bestrijden

Hoe krijgt een kind hoofdluis?

Hoofdluizen zitten vaak op warme plekken op het hoofd, zoals achter de oren en in de nek. Besmetting vindt plaats als hoofden tegen elkaar komen, bijvoorbeeld bij het spelen. De 3 millimeter kleine parasieten zijn onschadelijk, maar kunnen wel flink jeuken. De eitjes (neten) zitten aan de haren vastgeplakt, tot 2 centimeter van de hoofdhuid.

Kwestie van kammen

Je belangrijkste wapen tegen hoofdluis is een fijntandige luizenkam. Deze is verkrijgbaar bij de drogist. Kam het haar dagelijks goed door. Het werkt het best als je het haar nat maakt en er een beetje conditioner in doet. Kam het natte haar pluk voor pluk, van de haarwortel tot de punt. Na de behandeling spoel je de conditioner uit. Reinig de kam met water en zeep.

Herhaal het kammen met de luizenkam gedurende twee weken. Zo verwijder je alle hoofdluizen voordat ze nieuwe eitjes kunnen leggen.Eenmaal van het hoofd af kunnen luizen niet overleven. Ze lopen of springen niet over via kleding, beddengoed of knuffels. Het is dan ook niet nodig om extra te wassen of te stofzuigen.

Tips

Doe elke maand een luizencheck bij je kind. Kam het haar door boven een wit papier.

Heb je een luis of neet ontdekt, begin dan zo snel mogelijk met de behandeling. Het liefst nog dezelfde dag.

Als een kind hoofdluis heeft, is het belangrijk dat gezinsleden en vriendjes ook worden gecheckt en eventueel behandeld. Zo voorkom je dat je elkaar blijft besmetten.

Lees bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meer informatie of doe daar een quiz over hoofdluizen.

Aanvullende behandeling

Behandel de haren eventueel aanvullend met een anti-luizenmiddel met de werkzame stof dimeticon. Je koopt het bij de drogist. Is je kindje jonger dan 6 maanden of ben je zwanger? Overleg dan met je arts of je dit middel kunt gebruiken. Er worden ook producten op oliebasis verkocht, maar daarvan is de werking niet bewezen.

Ook kun je terecht bij een salon die AirAllé-behandelingen aanbiedt. Tijdens zo’n behandeling worden luizen en neten gedood door ze uit te drogen. De AirAllé is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

