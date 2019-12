Uitbreiding inenting meningokokken voor baby’s en tieners

Nieuws|Kinderen van rond de 14 maanden oud krijgen vanaf mei 2018 een inenting die niet alleen beschermt tegen meningokokken C, maar ook tegen de types A, W en Y. In oktober krijgen ook kinderen van 14 jaar een uitnodiging voor deze vaccinatie.

Reden voor de uitbreiding van het vaccin is dat een nieuwe variant van de gevaarlijke meningokokkenbacterie sinds 2015 steeds vaker opduikt. Om een uitbraak van de ziekte te voorkomen krijgen dreumesen daarom een uitgebreidere prik.

Meningokokken

De meningokok is een besmettelijke bacterie en is vooral voor jonge kinderen gevaarlijk. Je kind kan er ernstig ziek van worden en hersenvliesontsteking, een longontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Er zijn verschillende typen meningokokbacteriën die de meningokokkenziekte veroorzaken. Inenting tegen meningokokkenziekte zit al in het Rijksvaccinatieprogramma. Met 14 maanden krijgt je kind namelijk al een inenting tegen meningokokken type C. Dezelfde prik wordt nu uitgebreid.

Uitbraak voorkomen

Met de uitbreiding van de vaccinatie wil de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een uitbraak van meningokokken voorkomen. Al 3 jaar op rij stijgt het aantal zieken door de meningokokkenziekte type W. De vaccinuitbreiding loopt tot eind 2019. Daarna beslist de Gezondheidsraad of deze vaccinatie standaard in het Rijksvaccinatieprogramma komt.

Valt je kind buiten de door de overheid bepaalde leeftijdsgroepen, maar wil je je kind toch laten inenten? Neem contact op met je huisarts of de GG&GD bij jou in de buurt. Een los vaccin tegen meningokokken A,C,W, en Y kost rond de €60. Dit wordt door sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoed. Houd er rekening mee dat het vaccin niet altijd voorradig is.

Jongeren van 14 jaar

Om besmetting op grotere schaal te voorkomen en omdat meningokokken type W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, ontvangen kinderen rond 14 jaar komende herfst een uitnodiging voor een inenting tegen meningokokken type A, C, W en Y.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe prik tegen meningokokken? Het RIVM beantwoordt vragen over de vaccinatie op hun website of neem contact op met jouw consultatiebureau.

Praat mee

Laat jij je kind inenten? Praat mee in de community!

Lees ook: