Vaccinaties voor je baby en kind

Inenting tegen 12 ziekten

Met het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen ingeënt tegen 12 ziekten:

difterie

kinkhoest

tetanus

polio

haemophilus influenzae type b

hepatitis B

pneumokokken

bof

mazelen

rodehond

meningokokken A, C, W en Y

humaan papillomavirus (alleen meisjes)

Het nut van inenten

Bekende bijwerkingen na een inenting zijn hangerigheid, huilen, koorts en zwelling van de prikplek. Maar de impact van niet inenten en dan ziek worden is veel groter dan een eventuele bijwerking. Grote uitbraken van infectieziekten zijn een beetje uit het collectieve geheugen verdwenen, maar vroeger vormden ze onder kinderen belangrijke doodsoorzaken. Een deel van de zieken raakte blijvend gehandicapt.

Tegenwoordig duiken kinderziekten nog maar af en toe op en dat is te danken aan de grote groep ouders die kiest voor inenten. Bij onvoldoende ‘gastheren’ krijgt een ziekteverwekker geen kans zich te verspreiden. Kinderen die niet worden ingeënt, liften in zekere zin mee op de bescherming van de totale bevolking.

Bijwerkingen

Inenten kent risico’s, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), al komen complicaties zelden voor. Raadpleeg altijd een arts als je kind een ernstige bijwerking heeft zoals heftige uitslag of slapheid. Of als milde klachten langer dan 3 dagen aanhouden.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is niet faliekant tegen prikken, maar vindt de voorlichting erover aan ouders te eenzijdig, namelijk te positief. De NVKP wil ook aandacht voor de risico’s. Zo wijzen zij erop dat bijwerkingen niet alleen in de dagen meteen na de inenting kunnen voorkomen, maar ook 2 weken later, als gevolg van de immuunreactie.

Inenten niet verplicht

Inenten is in Nederland niet verplicht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in België, Frankrijk en Italië. Bij ons doet de overheid een aanbod; het is aan de ouders om hierop in te gaan. Het overgrote deel volgt trouw het vaccinatieprogramma.

Niet (volledig) inenten

Om kinderziekten succesvol uit te bannen, moeten zo veel mogelijk kinderen worden ingeënt. In Nederland is de vaccinatiegraad over het geheel gezien hoog: meer dan 90%. Een kleine groep ouders laat zijn kind niet inenten. De belangrijkste redenen die ouders hebben om hun kind niet te laten inenten zijn:

religie

angst voor bijwerkingen

de overtuiging dat je betere immuniteit opbouwt als je een ziekte doormaakt

wantrouwen jegens de overheid

Verschillen per gebied

De wil om te vaccineren verschilt per gemeente. Zo krijgen in het Gelderse Druten op een enkeling na alle zuigelingen hun prikken, terwijl het opkomstpercentage in Neder-Betuwe - op steenworp afstand - maar zo'n 50% is. Daarmee heeft dat gebied het laagste vaccinatiepercentage van Nederland. Hier kunnen kinderziekten dus gemakkelijker uitbreken. Vooral gemeenten in de Biblebelt kennen een lagere vaccinatiegraad.

Niet tegen alle kinderziekten wordt ingeënt

Het Rijksvaccinatieprogramma biedt niet tegen alle kinderziekten vaccinaties. Er wordt bijvoorbeeld niet ingeënt tegen de vijfde ziekte, de zesde ziekte en de waterpokken. Een nadeel van inenten tegen waterpokken is dat het de kans op gordelroos op latere leeftijd vergroot. Hetzelfde virus is hiervoor namelijk verantwoordelijk. De prik tegen waterpokken zit niet in het Rijksvaccinatieprogramma, maar als je wilt, kun je hem bij de huisarts (tegen betaling) zelf halen.

