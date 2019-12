vakantie ehbo

Het genieten van je vakantie kan verstoord worden als je kind zich bezeert of ziek wordt. Wat zijn veelvoorkomende kwaaltjes in de zomer? Hoe kun je ze voorkomen en hoe zorg je ervoor dat je kind snel herstelt?

Oververhitting/zonnesteek

Op een warme, zonnige dag, is het extra oppassen met jonge kinderen. Baby's en kleine kinderen kunnen snel verbranden en bevangen raken door de hitte. Wat je kunt doen om dat te voorkomen:

Smeer baby's en kinderen regelmatig in met minimaal factor 30, ook als ze in de schaduw zijn. Houd baby's helemaal uit de zon.

Zorg voor voldoende drinken, eventueel bouillon, en zet je kind een pet of hoed op.

Zet de kinderwagen of wandelwagen in de schaduw en doe de zonneklep naar beneden, zodat er voldoende frisse lucht bij kan komen.

Als je te lang in de zon bent en te weinig vocht in je lichaam hebt, kan je een zonnesteek oplopen.

Dit kun je doen als je vreest dat je kind oververhit is

Zet je kind onder een koele douche.

Laat hem of haar voldoende drinken, door regelmatig kleine slokjes aan te bieden.

Leg je kind in een koele omgeving. Blijf erbij zitten.

Bel 112 als je kind blijft braken, onrustig en verward is, bewusteloos of suf is of niet wakker te krijgen.

Onderkoeling

Kleine kinderen kunnen snel onderkoeld raken. Als je kind rilt, erg bleek wordt, koud aanvoelt en suf wordt, zijn dat signalen van onderkoeling. Hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt in de zomer, juist bij kinderen ligt onderkoeling ook dan op de loer. Bijvoorbeeld doordat ze lang zwemmen en spelen in koud water. Of doordat het weer plotseling omslaat en je overvallen wordt door een stortbui.

Tips bij (dreigende) lichte onderkoeling

Breng je kind naar een beschutte ruimte die op kamertemperatuur is.

Doe natte kleren uit, droog je kind af en zorg voor warme, droge kleding of een handdoek. Bedek het lichaam en vergeet het hoofd niet. Of houd je kind met ontbloot lichaam dicht tegen je eigen ontblote lichaam aan, met een dekentje om jullie heen.

Zet of ga met je kind onder een warme douche (38 graden). Pas op met te snelle opwarming: bij sterke onderkoeling kan dit juist gevaarlijk zijn.

Geef je kind warm drinken, zoals thee of chocolademelk.

Bel het alarmnummer 112 als je kind erg suf is, of als er sprake lijkt te zijn van een ernstige onderkoeling.

Kwallensteek

Aan de Nederlandse kust komen ze met name bij oostenwind voor. Kwallen hebben tentakels waarop netelcellen met gif zitten. Bij aanraking met de huid kan het gif in de huid gespoten worden. Dat geeft een branderig gevoel, jeukt en kan roodheid van de huid veroorzaken. Als je vaker wordt gestoken, kun je ook last krijgen van hoofdpijn, ademhalingsproblemen en braken. Kinderen worden soms duizelig en misselijk en moeten overgeven. Schakel in dat geval medische hulp in.

Dit kun je doen bij een kwallensteek

Wrijf niet over de gestoken plek.

Verwijder eventuele netelcellen eerst door ze weg te schrapen of met zeewater weg te spoelen. Gebruik hiervoor geen koud kraanwater. Dat verergert de klachten.

Dompel de plek in heet water, zo heet als te verdragen is. Geen heet water voorhanden? Gebruik een hotpack of coldpack.

Bel 112 bij een ernstige allergische reactie.

Diarree en uitdroging

Diarree ontstaat vaak door een virus en gaat meestal binnen een paar dagen vanzelf over. Vooral kinderen onder de 2 jaar kunnen hierdoor snel uitdrogen. Uitdroging is ernstig en moet direct behandeld worden.

Uitdroging dreigt als je kind

meer dan 6 keer per dag waterdunne diarree heeft

naast diarree meer dan 38 graden koorts heeft

slecht drinkt

overgeeft

Je herkent uitdroging aan symptomen als

niet of weinig plassen (donkere urine);

voortdurend dorst;

sufheid en lusteloosheid;

een droge mond;

diepliggende ogen;

koude armen en benen;

een snelle ademhaling en hartslag;

opstaande huidplooitjes van de vingers als deze opgetild worden.

Tips bij diarree

Je kunt je baby gewoon borstvoeding of flesvoeding blijven geven. Verdunnen is niet nodig, maar kan wel als het drinken van melk niet goed lukt. Bied eventueel lauw water aan.

Geef je peuter of kleuter elke keer na dunne ontlasting iets te drinken wat hij lekker vindt. Heeft je kind langer dan 7 dagen diarree? Dan kan het helpen om het tijdelijk minder melkproducten te geven.

Bij een kind dat overgeeft, kun je telkens kleine beetjes vocht aanbieden, bijvoorbeeld elke 5 minuten 1 of 2 eetlepels. Geef eventueel een waterijsje.

Geef kinderen bij kans op uitdroging het drankje ORS-junior, afkorting voor 'oral rehydration solution'. Hierin zitten speciale suikers en zouten die ervoor zorgen dat het lichaam vocht opneemt en vasthoudt. Je kunt ORS kopen bij de apotheek en drogist.

Naar de huisarts met diarree

Neem direct contact op met de huisarts als je kind met diarree jonger is dan 2 jaar én:

ziek is;

aldoor blijft huilen;

suf, verward of lusteloos is;

niet wil drinken;

een dag niet plast;

een dag herhaaldelijk waterdunne diarree heeft;

koorts heeft;

steeds moet overgeven;

bloed of slijm bij de ontlasting heeft.

Neem contact op met de huisarts als je kind met diarree ouder is dan 2 jaar én:

aldoor blijft huilen;

suf of verward is;

niet wil drinken;

een dag niet plast;

koorts heeft;

3 dagen waterdunne diarree heeft;

aanhoudende buikpijn heeft;

de diarree na een week niet is afgenomen;

bloed of slijm bij de ontslasting heeft.

Bronnen: Rode Kruis, Thuisars

