Op donderdag 26 november staan we tegenover Meta in de rechtbank in Amsterdam. En jij hebt de unieke kans om live mee te kijken.

We eisen dat Meta de bril aanpast, zodat jouw privacy beter wordt beschermd. Als dat niet mogelijk is, willen we een verkoopverbod, met een uitzondering bij medische noodzaak.

Kijk live mee vanuit de rechtszaal

Wanneer: donderdag 26 november

donderdag 26 november Hoe laat: van 10.00 - 12.30 uur

van 10.00 - 12.30 uur Waar: via de livestream van de Rechtspraak

Je kunt op elk moment starten met kijken en komt zelf niet zichtbaar in beeld.

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Je opent de livestream buiten de Consumentenbond-app.

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