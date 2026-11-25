De camerabril van Meta is een gevaar voor de privacy van iedereen. Daarom willen we dat Meta de instellingen en het ontwerp van de bril aanpast. En stopt met het verwerken van onrechtmatig verkregen gegevens.
Gepubliceerd op:25 november 2026
Op donderdag 26 november staan we tegenover Meta in de rechtbank in Amsterdam. En jij hebt de unieke kans om live mee te kijken.
We eisen dat Meta de bril aanpast, zodat jouw privacy beter wordt beschermd. Als dat niet mogelijk is, willen we een verkoopverbod, met een uitzondering bij medische noodzaak.
Je kunt op elk moment starten met kijken en komt zelf niet zichtbaar in beeld.
Je opent de livestream buiten de Consumentenbond-app.
Wil je zelf meestrijden voor je online privacy? Facebook, TikTok en Google verdienen miljarden aan je privégegevens. Dit moet stoppen. Meld je gratis aan voor deze drie claims.