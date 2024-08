Stop commerciële schuldenindustrie

1 op de 11 huishoudens heeft problematische schulden. Vaak is de oorzaak een opeenstapeling van kosten, waardoor de schulden consumenten al gauw boven het hoofd groeien. Tegelijkertijd verdient de schuldenindustrie miljarden aan de ellende van deze consumenten. We vinden dat immoreel en maatschappelijk onverantwoord. We willen af van bedrijven van wie het businessmodel is gebaseerd op het innen van incassokosten. In 2022 was de gemiddelde winstmarge van incassobureaus 46%. Dat zegt volgens ons genoeg.

We hebben een manifest opgesteld met concrete verbetervoorstellen voor het incassosysteem. Zo pleiten we ervoor om alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen bij consumenten met schulden. De hoogte van incassokosten is nu afhankelijk van de hoogte van de vordering. Dat vinden we opmerkelijk. Of je nu een brief stuurt vanwege een schuld van €50, €500 of €5000, de administratieve handeling wordt er niet duurder van.

Ook willen we de toerekenvolgorde omdraaien. Als iemand met schulden nu een bedrag aflost, dan wordt dat eerst in mindering gebracht op de incassokosten, dan op de rente over de schuld en ten slotte pas op de openstaande schuld. Het gevolg is dat sommige consumenten langdurig betalen voor opstapelende kosten en zo steeds verder wegzakken in het schuldenmoeras.

We willen ook een verbod op het opkopen en doorverkopen van schulden. Een opkopende partij heeft geen binding met consumenten of benul van de oorspronkelijke schuld. De menselijke maat mist. Bovendien moet het bedrijf het geld dat het betaalde voor die bulk aan schulden terugverdienen. En dat gaat maar al te vaak over de rug van de schuldenaren.

We gaan graag in gesprek met staatssecretaris Struyken.