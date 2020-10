13 i-Size autostoeltjes getest

Nieuws|We hebben dit halfjaar 13 autostoeltjes getest. Alle 13 voldoen ze aan de nieuwste i-Size-norm. Ook in onze test, die zwaarder is dan de norm, bleken de zitjes die in Nederland verkocht worden allemaal (ruim) voldoende veilig te zijn. Vrijwel alle nu geteste stoeltjes hebben Isofix-bevestiging en zitten in het hogere prijssegment.

Nieuwste norm

Fabrikanten kiezen er steeds vaker voor om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen, omdat de stoeltjes die voldoen aan de oude norm over enkele jaren niet meer verkocht mogen worden. De nieuwe i-Size-norm (R129) vervangt op den duur de huidige R44-norm voor autostoeltjes. In deze normen worden afspraken over veiligheid vastgelegd waaraan autostoeltjes binnen de EU moeten voldoen.

Wij voeren de autostoeltjestest uit samen met internationale partners. Tussen de recent toegevoegde autostoeltjes zat één zitje waarin we ongewenste stoffen aantroffen die gevaarlijk voor het kind kunnen zijn. Dit stoeltje is in Nederland niet te koop.

Onze test

We testten de autostoeltjes op bescherming van een kind bij een frontale botsing en een botsing van opzij. We testen zwaarder dan de norm zodat we kunnen laten zien welke autostoeltjes meer bieden dan het wettelijk minimum. Daarnaast kijken we ook naar het gebruiksgemak en het comfort voor het kind.