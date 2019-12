Met of zonder Isofix: de gordelloop is gelijk en we bekijken of we de gordel makkelijk op de voorgeschreven wijze kunnen aanbrengen en vastklikken. Omdat de ‘side-wings’ op hoofdhoogte best groot kunnen zijn, kijken we of het uitzicht niet te veel wordt belemmerd. Ook wil je dat de stoel in je auto past, want de afmetingen kunnen best veel verschillen. Daarom proberen we ze voor je uit in verschillende auto’s.