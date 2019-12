Test oktober 2018: autostoeltjes vaak veilig, soms met schadelijke stoffen

Nieuws|In onze internationale test autostoeltjes zijn dit najaar 24 nieuwe en vernieuwde modellen op de proef gesteld. Vijftien van de geteste stoeltjes komen we ook op de Nederlandse markt tegen. Qua bescherming bij botsingen zit het meestal wel goed. Wel bleken enkele stoeltjes schadelijke stoffen te bevatten. Bijzonder is het opblaasbare stoeltje dat een uitkomst zou kunnen zijn voor ouders die van deelauto’s gebruik maken.

Goed beschermd in botsingen

Het overgrote deel van de nu geteste stoeltjes is geschikt voor baby’s. De meeste daarvan zijn de bekende babyzitjes waarin je het kind met zitje en al in de auto zet op een Isofix onderstel of autogordel tot ze een jaar of anderhalf zijn. Een paar zitjes zitten vast in de auto en zijn geschikt vanaf de geboorte tot een jaar of 3 à 4 jaar. Je kind zit dan langer (dus veiliger) tegen de rijrichting in en je bespaart de kosten voor een peuterstoeltje. Maar je moet het kind er wel steeds in en uit tillen. De Britax-Römer Swingfix en Swingfix M zijn de nieuwe 'Beste uit de Test' in deze categorie.

Opvallend was het testresultaat voor de Maxi-Cosi Cabriofix, een klassieker die we meer dan 10 jaar geleden al testten en nog steeds populair is. Sindsdien is de test verschillende keren aangescherpt en zwaarder geworden, maar de Cabriofix komt nog steeds mee.

Opblaasbaar autostoeltje

Het meest revolutionaire zitje in de groep is de opblaasbare Nachfolger. Het is licht en compact op te bergen: ideaal voor gebruikers van deelauto’s of (groot)ouders die vaak tussen auto’s wisselen. Het is te koop bij Amazon.de. Het stoeltje is degelijk uitgevoerd en wordt met een elektrische pomp geleverd. Sensoren houden de spanning in de compartimenten in de gaten en LED’s geven de status aan. Dat opblazen vraagt wel behoorlijk wat tijd.

Achteruitkijkend

De Nachfolger is geschikt voor baby’s en peuters tot 18 kg en wordt achteruitkijkend met de autogordel en een extra spanband in de auto vastgezet. In principe beschermen achteruitkijkende stoeltjes goed, maar in dit geval is dat minder omdat in de frontale botsing de metalen beugel waaraan de spanband vastzit op het kinderhoofdje drukt.

Schadelijke stoffen

Verder bleek in de stoelhoes een hoge concentratie naftaleen te zitten waardoor het eindoordeel een dikke onvoldoende is. Naftaleen is mogelijk kankerverwekkend en het gebruik ervan in onder andere kinderspeelgoed is verboden. De Consumentenbond vindt dat het ook niet in autostoeltjes gebruikt mag worden.

Over de grens

Echte afraders kwamen we in het Nederlandse aanbod niet tegen. Wel enkele onvoldoendes. Maar wie gaat shoppen in webshops over de grens ziet beter af van de Foppa Pedretti Uniko i-Size. Die vloog in de frontale botsing met dummy en al door de auto en is daarmee een regelrechte Afrader.

Veel stoeltjes getest

Al bijna 50 jaar test de Consumentenbond autostoeltjes. Bijna alle stoeltjes die we dit jaar hebben getest slaagden op het gebied van veiligheid, al beschermt het ene stoeltje je kind beter dan het andere. Ook in het gebruiksgemak zien we verschillen.

We hebben stoeltjes getest van merken als Britax-Römer, Cybex, Joie, Kiddy, Nuna en Maxi-Cosi. Bekijk alle geteste stoeltjes.

