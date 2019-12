ABC Design Risus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matig presterend babyzitje dat met de autogordel wordt vastgezet. Schiet vooral in botsing van opzij tekort. Scoort nóg minder in combinatie met apart leverbaar Isofix onderstel. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.