Avionaut Ultralite + IQ i-Size base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig en zeer licht i-Size zitje voor baby’s tot ongeveer 1,5 jaar oud (45 tot 86 cm), maar de totaalscore wordt afgewaardeerd door een te hoge concentratie van schadelijke stoffen in de bekleding. Achteruitkijkend zitje met een Isofix onderstel; het zitje kan ook met de gordel worden vastgezet. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.