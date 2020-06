Bébé Confort Beryl + Base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld presterend stoeltje voor kinderen vanaf geboorte to 25kg (ca 7 jaar). Het wordt met Isofix en gordel in de auto vastgezet en kan achteruitkijkend tot 13kg en vooruitkijkend vanaf 9kg gebruikt worden. Ook vanaf 18kg is het kind gezekerd in het harnasje en niet als gebruikelijk met de autogordel. Zoals vaker bij stoeltjes voor verschillende levensfases levert dat een compromis met beperkingen op.