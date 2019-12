BeSafe (Stokke) iZi Sleep

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyzitje met gordelbevestiging dat ook wordt verkocht onder de naam Stokke iZi Sleep. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.