BeSafe iZi Kid X3 Isofix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In dit zitje kunnen kinderen tot 18kg (ongeveer 4 jaar) achterwaarts worden vervoerd. Een van de weinig zitjes waarin dit mogelijk is. Achterwaarts vervoeren zorgt voor veel lagere krachten op het nekje bij een frontale aanrijding. Hier scoort deze BeSafe dan ook zeer goed. Het harnasje kan eenvoudig worden aangepast aan de grootte van het kind. Het zitje kan alleen achterwaarts worden gebruikt en het bevestigen met autogordel is niet mogelijk. Let er op dat het zitje erg groot is en dat het grotere kinderen erg weinig ruimte biedt.