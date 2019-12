Britax Römer Baby-Safe plus II SHR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyzitje met een zeer goed oordeel voor veiligheid, met name op de bescherming bij een botsing van opzij scoort dit zitje zeer goed in vergelijking met andere groep 0+ zitjes met gordelbevestiging. Kijk in de productvergelijker of het zitje net zo goed scoort op de gebruiksaspecten. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. SHR staat voor Single Hand Release, verder is het niet-SHR zitje gelijk.