Britax Römer Baby-Safe plus II SHR met isofix onderstel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyzitje met isofix bevestiging met zeer goed Testoordeel. Kan ook zonder isofix gebruikt worden, maar presteert dan iets minder goed. Kijk naar de testresultaten in de productvergelijker om te zien of dit zitje een goede keus voor u is. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. SHR staat voor Single Hand Release, verder is het niet-SHR zitje gelijk.