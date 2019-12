Britax Römer Baby Safe Plus (model tot 2010)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Alleen nog gebruikt/tweedehands verkrijgbaar. Gebruik alleen een tweedehands autokinderzitje als je zeker weet dat er nooit een ongeluk met het zitje gebeurd is. Controleer ook voordat je een tweedehands zitje gaat gebruiken of de gebruiksaanwijzing nog aanwezig is en of er geen onderdelen ontbreken. Babyzitje met een goed eindoordeel, inmiddels opgevolgd door de Baby Safe Plus II. Babyzitje is ook met een onderstel met isofix te gebruiken. Het eindoordeel is dan beduidend hoger, zie productvergelijker. Ook is er een onderstel met gordelbevestiging te koop, ook dan is het testoordeel hoger. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.