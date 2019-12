Britax Römer Baby-Safe2 i-Size + i-Size Flex Base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Veilig i-Size babystoeltje voor kinderen tot ongeveer 1,5 jaar oud (40 cm tot 83 cm). De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Dit achteruitkijkende babystoeltje zet je vast op een Isofix flex- of basis onderstel, of met de 3-puntsgordel. Met het flex-onderstel kan het stoeltje iets gekanteld worden. Het basis onderstel heeft die optie niet maar zal meestal voldoen.