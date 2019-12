Britax Römer Dualfix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Isofix zitje voor kinderen tot 18kg (van geboorte tot ca 4 jaar). Achteruitkijkend, vanaf 9 kg eventueel vooruitkijkend. Het harnas is te ruim om pasgeborenen goed te kunnen zekeren. Dit staat een hoge score, ondanks goede prestaties in de botsproeven, in de weg.