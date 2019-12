Britax Römer Kidfix SICT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goede kwaliteit kinderzitje voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder, maar door de breedte van het zitje neemt het veel plaats in in de auto. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen. Het zitje kan worden bevestigd met alleen de autogordel, of met isofix in combinatie met de autogordel. Isofix zorgt ervoor dat het zitje niet kan kantelen tijdens de rit. Het Testoordeel is gebaseerd op bevestiging met isofix in combinatie met de autogordel. Wordt alleen de autogordel gebruikt, dan scoort het zitje iets lager op Veiligheid.