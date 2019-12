Britax Römer King Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kinderzitje met goed testoordeel en weinig kans op onjuist gebruik, maar er zijn zitjes in deze gewichtsklasse waarbij de botskrachten bij een frontale botsing lager zijn en het kind dus beter beschermen tegen letsel. Kijk in de productvergelijker welke zitjes dat zijn. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. Opgevolgd door de King Plus II.