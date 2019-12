Britax Römer Max-Fix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruikijkend zitje voor kinderen tot 18 kg (ongeveer 4 jaar). Neemt daardoor wel veel ruimte in, dus pas bij voorkeur het zitje in de auto vóór aanschaf. Door de aanwezigheid van ongewenste stoffen wordt de totaalscore afgewaardeerd. Aangepaste versie (Max-Fix II) is inmiddels getest, en scoort goed. Zie ook ons nieuwsbericht van 12 november 2013.