Britax Römer Max-Fix II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed presterend, achteruitkijkend zitje voor kinderen tot 18 kg (ongeveer 4 jaar). Neemt daardoor wel veel ruimte in, dus pas bij voorkeur het zitje in de auto vóór aanschaf. Verbeterde versie van de in november 2013 geteste Max-Fix, te herkennen aan de 'shoulderpads' die aan de binnenzijde licht gekleurd zijn.