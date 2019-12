Britax Römer Safefix Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed kinderzitje, maar erg zwaar voor isofix montage. Zitje is ook zonder Isofix te gebruiken en behaalt dan een stuk lager testoordeel. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden.