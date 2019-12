Britax Römer Safefix Plus TT (top tether)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Römer Safefix Plus is in een variant zonder Top Tether te koop. De top tether variant scoort hoger op veiligheid (m.n. bij een botsing van opzij), maar de kans op onjuist gebruik is groter en het zitje is lastiger in de auto vast te zetten. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden.