Concord AIR I-Size + AIR i-Size base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Licht achteruitkijkend babystoeltje dat goede bescherming biedt. Geschikt voor kindjes tot 83cm. Het staat op een Isofix onderstel. Kan ook met de 3-puntsgordel -zonder onderstel- worden vastgezet. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt. Harnasje is makkelijk te verstellen. Verbeterde versie van de eerder geteste Koos (zonder toevoeging R1).