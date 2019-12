Cybex Aton

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Erg licht babyzitje met een goed Testoordeel, al zijn er zitjes in deze gewichtsklasse die nog beter presteren. Kijk in de productvergelijker om te zien welke zitjes dit zijn. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.