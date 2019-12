Cybex Cloud Q + Isofix base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer veilig autostoeltje te gebruiken vanaf de geboorte tot 13 kg. Het testoordeel is gebaseerd op de Isofix bevestiging. Het zitje kan ook met worden vastgezet met de autogordel. De rugleuning kan, buiten de auto, worden aangepast zodat het kindje comfortabeler kan liggen. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.