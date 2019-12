Cybex Pallas 2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed presterend, maar erg groot, kinderzitje met vangtafel. Niet ieder kind vindt een vangtafel aangenaam, probeer dit eerst een keer uit. Het zitje is goedgekeurd voor een lange gebruiksduur (9 tot 36 kg of ongeveer 1 tot 12 jaar), maar biedt niet veel ruimte voor relatief lange kinderen. In sommige gevallen kan de stabiliteit worden verbeterd door de hoofdsteun van de autostoel te verwijderen.