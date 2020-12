Cybex Pallas S-Fix - oud

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zitje voor kinderen tussen 9 en 36kg. Tot 18kg wordt gebruikt gemaakt van een vangtafel in plaats van een harnasje - niet alle kinderen houden daarvan. De stoel staat op een onderstel waarmee je het zitje van zit- naar slaappositie kunt zetten zonder de gordel los te hoeven maken. De vangtafel belast de buikstreek in de frontale botsing, prestaties zijn nog acceptabel. De stoel wordt vastgezet met Isofix of de autogordel. In de test werkte niet alle Isofix bevestigingen. Dat leidt niet tot gevaarlijke situaties (want de autogordel springt dan in), is gevolg van slordige afwerking.