Ellermeyer G 0/1 (zonder onderstel, geschikt voor groep 1)

Redelijk presterend zitje voor groep 1. Zitje is niet tot nauwelijks op voorraad in winkels, maar wel te bestellen. Richtprijs ca. 260 euro. Voor het zitje zijn ook isofix onderstellen te koop, een achteruitkijkend onderstel (geschikt voor groep 0/1, ca. 125 euro) en een vooruitkijkend onderstel (geschikt voor groep 1, ca. 90 euro). Met onderstel presteert het zitje beduidend beter. Zie testresultaten in die toepassingen elders in de productvergelijker.