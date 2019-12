Ellermeyer Junior

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goede kwaliteit kinderzitje voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder. Zitje is niet tot nauwelijks op voorraad in winkels, maar wel te bestellen. Richtprijs ca. 120 euro. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen.