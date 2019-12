Foppa Pedretti Uniko i-Size

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

i-Size zitje voor kinderen tot 95 cm - merkwaardig want het opvolgstoeltje (zittingverhoger) mag pas vanaf 100cm gebruikt worden. Het zitjefaalt in de frontale botsproef. Kan achteruitkijkend gebruikt worden tot 82cm, vanaf 71cm (en 15 maanden) voorwaarts. Ook geschikt voor pasgeboren baby’s, maar bedenk wel dat je het stoeltje niet buiten de auto kunt gebruiken om de baby mee te tillen. Kan alleen met Isofix worden vastgezet. Zowel het resultaat in de frontale botsproef als de sterke verontreiniging met ongewenste stoffen zorgen voor een dikke onvoldoende.