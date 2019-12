Joie i-Anchor Advance +i-Base Advance

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een gemiddeld scorend zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud) dat zowel voor- als achterwaarts gebruikt kan worden. Het zitje kan geplaatst worden op i-size autostoelen en in auto’s die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Het stoeltje kan niet worden geïnstalleerd met een 3-puntsgordel. Heeft een harnasje dat is aan te passen op het kind. Het is mogelijk om pasgeboren baby’s met dit zitje te vervoeren, maar de zithouding is dan wel erg rechtop. Je kunt het zitje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om een baby mee te tillen. Eerder getest in 2015, doet het nu wat beter.