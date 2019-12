Joie i-Gemm + i-size base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een veilig en licht achterwaarts gericht zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 45 tot 85 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 1,5 jaar oud). Het zitje is makkelijk vast te zetten op het Isofix onderstel. Het harnasje is makkelijk aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden.