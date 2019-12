Kiddy Discovery Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goede kwaliteit kinderzitje voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen. Zelfde zitje als de Kiddy Comfort Pro (zie elders in productvergelijker), maar dan zonder vangtafel.