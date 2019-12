Kiddy Guardian Pro (2, model vanaf 2011)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Licht kinderzitje met goed Testoordeel, dat voor lange tijd gebruikt kan worden (9-36 kg). Sommige kinderen accepteren de vangtafel, te gebruiken in gewichtsklasse 1, niet. Daarom zal u dat eerst moeten uitproberen voordat u het zitje koopt. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen.